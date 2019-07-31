«Поддержкой людей он пожертвовал ради своих частных интересов», - Гройсман о Порошенко

Петр Порошенко пожертвовал поддержкой людей и большими надеждами граждан ради своих частных интересов.

Об этом на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Прочитал интервью Петра Алексеевича для «Украинской правды». Похоже, он так и не сделал для себя выводов из всего, что произошло в последнее время. Как, к сожалению, так и не понял, почему я не пошел на выборы вместе с ним. На самом деле есть большая разница между правдой и ложью, служением государству и людям и созданием схем собственного обогащения, демократией и узурпацией власти, погоней за деньгами и моральными ценностями».

«Мне жаль, что большой надеждой и поддержкой людей он пожертвовал ради своих частных интересов. В итоге и я тоже не смог, учитывая его подходы, реализовать все то, что намеревался сделать. И именно поэтому нам не по пути. Что ж, у него уже все позади. Но я уверен – у Украины все еще впереди!» - заявил Гройсман.

Напомним, что ранее с критикой Порошенко выступил и глава МВД Арсен Аваков.