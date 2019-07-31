Замглавы Офиса Президента Зеленского по экономическим вопросам считает, что госбанки нужно приватизировать

Алексей Гончарук Заместитель руководителя Офиса Президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук считает, что нужно приватизировать, в первую очередь, государственные банки.

Об этом он сообщил в интервью «Bloomberg».

Он отметил, что продажа государственных банков будет способствовать приходу на рынок страны крупных кредитных организаций.

– Банки должны быть проданы в первую очередь. Я бы хотел, чтобы в Украину пришли десять больших системных банков, - сказал он.

Он добавил, что Зеленский понимает необходимость предоставить НБУ возможность проводить независимую денежно-кредитную политику.

– Когда мы продемонстрируем изменения в подходе к приватизации, продаже сельскохозяйственных земель, привлечем несколько крупных компаний к добыче природных ресурсов, эти примеры дадут четкий сигнал, что правила поменялись, - заключил замглавы Офиса президента.

Напомним, ранее сообщалось, что команда Президента Владимира Зеленского намерена провести административную реформу путем укрупнения районов и введение института префектов.