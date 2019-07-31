«Что-то страшное приближается для плохих людей», - новый глава таможни рассказал о ночной встрече в Офисе Президента

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского состоялось ночное заседание с членами его команды.

Об этом у себя в Facebook сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, обнародовав соответствующее фото.

Судя по фотографии, на ночном совещании присутствовали секретарь СНБО Александр Данилюк, кандидат на пост генерального прокурора Руслан Рябошапка, Илья Михайлов, Юрий Драганчук и Сергей Варланов.

«#недоторкані Неслучайная встреча вечером в Офисе Президента Украины. Что-то страшное приближается для плохих людей. У кого-то сейчас холодок по спине пробежал. Может, это просто сквозняк. А, может, это ветер перемен…» — написал под фотографией Нефьодов.

О предмете встречи Нефьодов не сообщил.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что новый состав ВР позволит искоренить коррупцию в Украине, а новый политический курс позволит «не просить у не деньги, а экстрадицию беглых топ-коррупционеров».