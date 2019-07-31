«Все вы - политически никто»: Советник Президента Зеленского выступил перед будущими «слугами народа» в Трускавце

Никита Потураев Советник Президента Украины Никита Потураев выступил перед будущими «слугами народа» в Трускавце. Она вызвала бурную реакцию как в самой партии, так и в Сети.

Об этом сообщает «Страна».

«Давайте разберемся прежде, чем начнем работать (а я буду работать вместе с вами), кто мы такие. Это очень важно. То есть сейчас вы ошибочно думаете, что вы все политики. Это большая ошибка.» - начал свою речь Потураев.

Он упомянул, что работает еще с 1996 года, а его первым клиентом была Юлия Тимошенко. Он отметил, что все присутствующие в партии оказались в «сейчас, в Трускавце» потому, что избиратель искал людей политической партии «Слуга народа», и «ему было все равно, какая фамилия будет указана в этой строке», а эти выборы выиграли не они, а Президент Зеленский.

«Все вы - политически никто. Я хочу, чтобы это каждый услышал. Вы субъекты в жизни, но политическими субъектами вы не являетесь. Что такое партия? Это с английского означает «часть». Часть общества. Вы еще не партия, но вам предстоит ею стать. Вам нужно стать политическими субъектами.» - продолжил Потураев.

Он отметил, что задача присутствующих, за эту неделю, «стать кем-то».

«Кто-то думает о том, как поехать во Львов. Кто-то думает о том, как вообще свалить - ок! Это ваше право. Вы были никем, но те, кто останутся - станут кем-то», - заявил народным избранникам Потураев.

По словам источника «Страны» в «Слуге народа», выступление Потураева вызвало весьма неоднозначную реакцию среди будущих депутатов.

«Многие, мягко говоря, ох**ли и первое, что начали уточнять, а кто такой вообще Потураев, который говорит, что мы никто? Когда организаторы мероприятия пытались позиционировать себя как лидеры фракции, это вызывало смех. Когда же мы услышали заявление Потураева, многие депутаты, особенно мажоритарщики, почувствовали себя оскорбленными. А какая может быть реакция у взрослых людей? Там же не только студенты сидят, но и взрослые зрелые люди, которые таких как Потураев на работу в приличное место не возьмут. Короче, лекторский эпатаж вызвал обратный эффект», - рассказал источник «Страны», присутствующий на лекции.

И уточнил, что попытается донести до руководства партии и президента мысль о том, что не самая правильная стратегия - коммуницировать с людьми через столь странных посредников как Потураев или же Давид Арахамия (4-й номер в списке «Слуги народа»).

«Не нужно между нами, взрослыми людьми выстраивать прослойку в лице «потураевых-арахамий», осенённых идеями Петра Алексеевича и пытающихся монополизировать влияние во фракции. Так не будет», - сказал источник.

Отметим, что в трускавецком санаторно-отельном комплексе «Риксос» проходит семинар для будущих депутатов партии «Слуга народа». По результатам досрочных выборов в Верховную Раду президентская партия «Слуга народа» получит в парламенте 254 мандата. Среди победителей в мажоритарных округах есть безработные кандидаты, а также кандидаты без высшего образования. С 29 июля по 4 августа партия совместно с Киевской школой экономики проводит для кандидатов интенсив по основам экономики, управлению государствам и другим предметам.