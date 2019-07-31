«Полностью перешел в компетенцию ПЦУ»: Минкульт подтвердил ликвидацию Киевского патриархата

Министерство культуры Украины подтвердило, что Киевская патриархия ликвидированной Украинской православной церкви прекратила существование путем присоединения к Киевской митрополии Православной церкви Украины.

Соответствующее заявление министерства опубликовано сегодня.

«Священный Синод Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) как руководящий орган этого религиозного объединения на своем заседании 27 июля 2019 (Журнал № 43) принял решение о прекращении деятельности религиозной организации «Киевская патриархия Украинской Православной Церкви» путем присоединения к религиозной организации «Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)», о чем была сделана соответствующая запись в "Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований», - сказано в заявлении.

Таким образом религиозное объединение УПЦ (КП) прекратило свою деятельность путем объединения и присоединения к ПЦУ, все функции уставных органов бывшего УПЦ (КП) перешли в компетенцию соответствующих руководящих органов ПЦУ, которые получили все полномочия и юридические основания для принятия соответствующих решений относительно будущего тех религиозных организаций, которые находились в составе бывшего религиозного объединения УПЦ (КП).

«Любые попытки заблокировать процесс государственной регистрации ряда религиозных организаций, входивших ранее в религиозное объединение с таким же названием и после Поместного объединительного собора принявших решение войти в состав ПЦУ, могут быть интерпретированы как попытки вмешаться в деятельность должностных лиц, что запрещено и влечет за собой ответственность согласно закону», - сказано в заявлении Минкультуры.

Напомним, ранее «Поместный собор» Филарета восстановил Киевский патриархат и отказался от томоса. Также Филарет заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата не будет выполнять условия Томоса.

Отметим, ПЦУ может отлучить Филарета от церкви в случае проведения собора Киевского патриархата.

Как известно, 15 декабря была создана Православная церковь в Украине, объединившая УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и часть УПЦ Московского патриархата. Ее предстоятелем был избран епископ Епифаний, получивший титул митрополита Киевского и всея Украины. Раньше такой титул был у Онуфрия. На собор также пришли два митрополита УПЦ МП: Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко) и Винницкий Симеон (Шостацкий).

Отметим, что в УПЦ Московского патриархата отказались признавать создание Православной церкви Украины.

5 января в Стамбуле подписали Томос для Православной церкви Украины. 6 января в соборе Святого Георгия Вселенский патриархат предоставил Томос Православной церкви Украины.