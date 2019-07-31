«Проголосуйте реформу децентрализации, отмените институт глав ОГА», - глава Николаевского облсовета Зеленскому

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко считает, что вместо назначения назначения нового главы Николаевской ОГА, Президенту Владимиру Зеленскому стоило бы отменить институт глав ОГА и завершить процесс реформы децентрализации.

Такое заявление она сделала в эфире передачи «Добрый вечер».

По её словам, она готова работать с новым главой Николаевской ОГА, если он будет настроен на реформы, на пополнение бюджета области и защиту прав людей. Однако она отметила, что Президенту стоило бы вместо назначения главы Николаевской ОГА завершить процесс реформы децентрализации.

- Если Президент Украины спрашивает у общества , то я предлагаю совсем другой подход. Проголосуйте в сентябре реформу по децентрализации, отмените институт глав ОГА. Это будет честно, это не будет манипулятивно. Потому что мы спрашиваем у вас: А кто же кандидаты? И в то же время назначаем других. Но есть законопроекты, которые были наработаны и представителями органов местного самоуправления и соответствующими ассоциациями городов, областных советов о том, что есть префектура и есть областные советы с исполкомом. И как бы там не говорили, мы все равно проходим тоже через выборы, мы создаем исполкомы, это тогда и будет представитель местной власти, которую выбрал народ, с исполнительными функциями, - сказала Москаленко.

Напомним, 17 июля во время своего официального визита в Николаев при общении с представителями власти и общественности в аэропорту Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что много локальных вопросов может и должен решить будущий глава областной государственной администрации в Николаевской области. Но, по словам Гаранта, нужной кандидатуры пока еще нет. Поэтому он обратился к людям с предложением подать ему список людей, которые могли бы возглавить ОГА области. Также Зеленский во время визита на Николаевщину предложил и.о. главы ОГА Боню уволиться. Отметим, в Администрации Зеленского ответили, что у них пока нет кандидатов на должность губернатора Николаевщины. Позже секретарь инвестиционного совета Арахамия решил спросить у пользователей соцсети, кого они видят главой Николаевской ОГА. Как известно, 11 июня Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Савченко с должности главы Николаевской ОГА. И назначил временно исполняющим обязанности главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслава Боня, который является первым заместителем.

Напомним, что ранее Президент Зеленский отобрал пять кандидатур на должность главы Одесской ОГА и предложил украинцам высказаться о них.