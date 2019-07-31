«Аренда вагонов, элитный отель и гала-вечер»: СМИ подсчитали во сколько обошлись курсы для нардепов от «Слуги народа» в Трускавце

Курсы обучения будущих нардепов от «Слуги народа» в Трускавце могут стоить не менее 8,5 млн грн.

Издание «НВ Бизнес» подсчитал, во сколько приблизительно обошелся проезд, обучение и гала-вечер для президентской фракции.

«Слуги» добирались до Трускавца тремя арендованными вагонами-купе. Стоимость проезда на поезде из Киева до Трускавца составляет 603 грн за человека. В «Укрзализныце» рассказали, что для брони всего вагона необходимо доплатить еще 200 грн на каждом билете в одну сторону. Таким образом поездка будущих парламентариев в курортный город и обратно стоит около 200 тыс. грн.

На курсы прибыли все 254 членов «Слуги народа», но часть из них добиралась в Трускавец самостоятельно.

Больше всего денег ушло на проживание будущих депутатов. Стоимость стандартного двухместного номера в гостинице Rixos-Prykarpattya, в котором жили по двое человек, составляет 4,7 тыс. грн в сутки. Прайс-лист опубликован на сайте гостиницы. То есть аренда 127 номеров в Rixos-Prykarpattya с учетом 10% скидки составляет около 3,8 млн грн.

Стоимость проживания ориентировочная, поскольку часть обучаемых жили в Mirotel, где номера дешевле, но в Rixos-Prykarpattya не все поселились в самых дешевых номерах. В разгар летнего сезона их могло просто не хватать.

Питались будущие нардепы в отелях, однако в Rixos-Prykarpattya за это приходилось доплачивать.

Зал для проведения курсов тоже арендовали: с учетом скидки он стоит 180 тыс. грн за неделю.

Организатор и почетный президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов о том, сколько стоит обучение «слуг» не рассказывает, а глава избирательного штаба «Слуги народа» Александр Корниенко в интервью ТСН сообщил, что курсы обойдутся в «несколько млн грн». В партии обещают, что точные данные будут обнародованы в официальных отчетах организаций.

Представитель школы-конкурента KSE, который попросил об анонимности, в комментарии «НВ» сказал, что рыночная стоимость недельной программы обучения стоит по меньшей мере 15 тыс. долл. в день. Таким образом неделя курсов будущих депутатов составляет не менее 105 тыс. долл.

Гала-вечер в таком элитном отеле может стоить 6 тыс. грн за человека.

Напомним, по результатам досрочных выборов в Верховную Раду президентская партия «Слуга народа» получит в парламенте 254 мандата. Среди победителей в мажоритарных округах есть безработные кандидаты, а также кандидаты без высшего образования. С 29 июля по 4 августа партия совместно с Киевской школой экономики проведет для кандидатов интенсив по основам экономики, управлению государствам и другим предметам.