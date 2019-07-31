«Это – ужас. Президент – это не картинка, а человек!» – Зеленский в Черкассах отказался принять подарок в виде своего бюста

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять подарок от журналистки к в виде бюста, который сделала украинка.

Об этом сообщает «InfoResist»

– А где вы это взяли? Это – ужас. Я видел в Интернете! Не надо это мне передавать. Президент – это не бюст и не картинка, а человек! Я что, памятник, что ли? Пожалуйста, больше не делайте этого, – сказал он.

Бюст Владимира Зеленского привезла журналистка Татьяна Мартынова. Она выложила снимок с коллегой, на которой они позируют с бюстом.

Напомним, во время своей инаугурации Зеленский призвал чиновников не вешать в кабинетах его портреты, а взамен разместить там фотографии своих детей и, принимая то или иное решение, смотреть в глаза им.