В Черкассах Президент зеленский

В среду, 31 июля, президент Украины Владимир Зеленский побывает в Черкасской области с рабочей поездкой.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram-канале.

Планируется, что Зеленский ознакомится с ходом ремонта местного аэропорта, а также осмотрит участок дороги Р-10, которая находится в неудовлетворительном состоянии.

Также Владимир Зеленский встретится с представителями общественности и местной власти и представит нового главу Черкасской ОГА Игоря Шевченко.

Справка: Игорь Шевченко - женат, воспитывает две дочери. Бизнесмен. Окончил Национальный университет «Одесская юридическая академия» по специальности «Правоведение». Является владельцем ООО «ЛЕГКИЙ ЕКСПОРТ ПЛЮС», которая занимается переработкой и консервированием мяса домашней птицы, а также частной компании "Гермес".

Согласно декларации, Шевченко владеет в Черкассах домом на 162,0 кв.метра, квартирой (67,3 кв.м), земельными участками (950 и 2105 кв.м), нежилым помещением (731,4 кв.м). На жену записаны две квартиры, одна в Черкассах (82,3 кв.м), другая (104,1 кв.м)– не указано, и нежилое помещение (23,4 кв.м). Также у Шевченко есть земельный участок в России площадью 1684 кв.м.

У губернатора есть небольшой автопарк. Он ездит на MERCEDES-BENZS PRINTER 2008 года, KIARIO 2016 года и AUDIQ7 2017 года. Также у Шевченко есть три грузовых автомобиля, три полуприцепа и один прицеп.

В 2018 году Шевченко заработал 1 млн 067 гривен. Наличкой он хранит 596 тысяч 500 евро. В банке сбережений нет.