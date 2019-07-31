Патриарх Филарет обратился к Президенту Зеленскому с просьбой защитить права верующих УПЦ КП

К Президенту Украины Владимиру Зеленскому обратился патриарх Филарет с просьбой защитить права верующих УПЦ КП и заявлением о захвате со стороны УПЦ.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина»

«В результате прямого обмана, в который непосредственно был вовлечен Патриарх и Украинская православная церковь Киевского патриархата, при непосредственном антинародном участии Порошенко П.А., 6 января 2019 года Украина получила Томос о так называемой «независимости», — сказано в обращении.

По словам Филарета, до 6 января текста Томоса кроме тогдашнего президента и митрополита Епифания никто не видел. В результате, утверждает патриарх, украинские верующие получили «кабальную зависимость» от Вселенского патриархата.

«Я и верные УПЦ КП немедленно начали борьбу против кабальной сделки, вышли из состава ПЦУ, проведя поместный собор УПЦ КП. Впрочем, сейчас начинается рейдерская атака на имущество УПЦ КП и это рейдерство возглавляет лично митрополит Епифаний, предстоятель ПЦУ», — добавил он.

По информации Филарета, 29 июля Минюст начал процесс ликвидации УПЦ КП и лишения права юридического лица Киевской патриархии УПЦ КП. Основание – решение ликвидационной комиссии ПЦУ.

Патриарх утверждает, что эта комиссия не имеет никакого отношения к УПЦ КП и все происходящее Филарет называет «беспределом» и просит президента защиты.

Кроме того, патриарх попросил у главы Минюста Павла Петренко продолжить действующую регистрацию его патриархата и не лишать церковь права юридического лица.

К обоим документам приложено постановление поместного собора УПЦ КП от 20 июня.

Напомним, 31 июля Минкульт подтвердил ликвидацию Киевского патриархата.

Ранее «Поместный собор» Филарета восстановил Киевский патриархат и отказался от томоса. Также Филарет заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата не будет выполнять условия Томоса.

Отметим, ПЦУ может отлучить Филарета от церкви в случае проведения собора Киевского патриархата.

Как известно, 15 декабря была создана Православная церковь в Украине, объединившая УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и часть УПЦ Московского патриархата. Ее предстоятелем был избран епископ Епифаний, получивший титул митрополита Киевского и всея Украины. Раньше такой титул был у Онуфрия. На собор также пришли два митрополита УПЦ МП: Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко) и Винницкий Симеон (Шостацкий).

Отметим, что в УПЦ Московского патриархата отказались признавать создание Православной церкви Украины.

5 января в Стамбуле подписали Томос для Православной церкви Украины. 6 января в соборе Святого Георгия Вселенский патриархат предоставил Томос Православной церкви Украины.