Зеленский во время выступления в Черкасской ОГА возмутился, что людей пускают по спискам: «Кто их составляет?»

Президент Украины Владимир Зеленский в начале выступления в Черкасской ОГА возмутился принципу допуска людей в сессионный зал.

Об этом сообщает «Zmi.ck.ua»

Зеленскому пожаловались, что в зал не пропускали некоторых депутатов городского и областного совета.

«Строго по списку? Кто составляет эти списки? Пускайте открыто людей, в чем проблема?», — сказал президент.

После депутат облсовета Михаил Мушиек пожаловался на прокурора Черкасской области Сергея Овчаренко, назвав его взяточником.

«О реформе прокуратуры сложно что-то говорить. Я не знаю этого человека. Мы назначим генерального прокурора, это ему задачи менять прокурора. По поводу взяток, если есть доказательства, фамилии, давайте, будем обращаться в правоохранительные органы. Вы — свидетель», — сказал Зеленский депутату.

Мушиек в свою очередь заявил, что он не свидетель.

«Будем разбираться, мы вас вызовем. Это правда. Подготовьтесь к встрече. Чтобы это было не только на словах», — сказал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский в Черкассах представил нового главу ОГА, проинспектировал ремонт аэропорта и трассы. Также Зеленский в Черкассах отказался принять подарок от журналистки в виде своего бюста.