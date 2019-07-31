ЦИК признала четырех кандидатов-«мажоритарщиков» от Николаевщины избранными нардепами

ЦИК на заседании в среду, 31 июля, признала избранными нардепами четырех кандидатов, которые выиграли выборы в мажоритарных округах в Николаевской области.

Об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии.

На основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования ЦИК установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины и признала избранными нардепами от 128-го округа (Ингульский, Корабельный районы Николаева) Александра Гайду, от 129-го (Центральный район города Николаева, Витовский район) – Игоря Копытина, от 130-го (Баштанский, Березнеговатский, Казанковский, Новобугский, Новоодесский, Снигиревский районы) – Игоря Негулевского, от 131-го (города Вознесенск, Южноукраинск, Березанский, Веселиновский, Вознесенский, Доманевский, Еланецкий районы) – Артема Черноморова.

Всего на заседании 31 июля ЦИК обработала протоколы из 50 окружных избирательных комиссий. Таким образом, на этот день Центральная избирательная комиссия признала всего избранными 134 народных депутатов Украины.

Как известно, 30 июля ЦИК признала Максима Дырдина избранным народным депутатом от 132-го одномандатного округа. В то же время, протокол 127-й окружной избирательной комиссии вечером 30 июля еще был на этапе уточнения.