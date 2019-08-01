У «президента» непризнанного Приднестровья есть украинский паспорт и он регулярно посещает Киев и Одессу

У «президента» непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского есть украинский паспорт, который он неоднократно использовал для въезда на территорию Украины.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на расследование издания «Rise Moldova».

Журналисты сообщили, что их информацию подтверждают данные, предоставленные источниками в Государственной пограничной службе Украины. В публикации отмечается, что приднестровский чиновник, который до 2016 года был главой приднестровского МВД в звании генерал-майора, около 8 лет находился в розыске в Молдове. Однако это не мешало ему почти ежемесячно пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы и выезжать за границу по паспортам нескольких стран.

Для этого он с 2007 по 2015 год использовал более 300 раз российский и как минимум 10 раз украинский загранпаспорт. Главные пункты назначения – Киев, Харьков и Одесса.

«МВД Украины сообщило нам, что по состоянию на март 2019 Вадим Красносельский больше не состоит в списке лиц, объявленных в международный розыск», - говорится в сообщении. В ведомстве не стали комментировать, находился ли он в розыске раньше.

Издание приводит документ о том, что Красносельский был объявлен в международный розыск в 2007 году, но его сняли из списка в 2015 году по инициативе Кишинева. Почти через год он стал «президентом» непризнанной республики.

Несмотря на то, что Красносельский является лидером сепаратистской непризнанной республики, правительство Молдовы не отказывается от контактов с ним и не запрещает этого украинским дипломатам.

Приднестровье, где русскоязычное население составляет большинство, провозгласило независимость от Молдовы в 1990 году. Россия поддерживает сепаратистский режим в регионе, а присутствие своих войск называет «миротворческой операцией». В то же время международное сообщество признает Приднестровье частью Молдовы. На Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года Россия обязалась вывести свои войска и вооружение из Приднестровья, однако обязательство так и не было выполнено.

Напомним, что ранее в Молдове арестовали активы сбежавшего олигарха Плахотнюка, которого связывают с Порошенко.