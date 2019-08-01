У Зеленского заявили, что первое заседание нового Кабмина состоится в начале сентября

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что первое заседание нового парламента состоится в первых числах сентября.

Об этом он рассказал сегодня, 1 августа в эфире канала «1+1», передает «Интерфакс-Украина».

Кроме того он убежден, что новый состав Кабмина будет сформирован в первые дни работы Верховной Рады.

- Все будет очень быстро. Думаю, новый Кабмин будет сформирован в первый или второй день работы парламента. Я в этом убежден, - отметил Герус.

О коалиции с партией Святослава Вакарчука «Голос» он сказал, что если эта партия захочет зайти в коалицию, то сможет это сделать в первый день нового парламента.

Представитель президента подчеркнул, что те политсилы, которые желают войти в коалицию со «Слугой народа», могут уже сейчас приступать к переговорам, чтобы впоследствии не терять на это время после начала работы новой ВР.

- У нас времени немного. Нужны в стране быстрые изменения, чтобы общество чувствовало позитивный эффект от реформ, которые нужно быстро проводить, - добавил Герус.

По его словам, каждый день будут приниматься быстрые решения и шаги для того, чтобы двигаться вперед.

Напомним, ранее Герус заявил, что коалиция в новом парламенте уже есть, и что она заберет все министерские кресла.