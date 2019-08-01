Глава Николаевского облсовета назвала намерения Президента Зеленского провести досрочные выборы незаконным: «Есть срок полномочий»

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко считает, что проведение досрочных местных выборов является незаконным и поспешным.

Об этом она заявила в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По ее мнению, досрочные выборы готовятся в целью, пользуясь рейтингом Президента Украины Владимира Зеленского, занять партийное большинство в местных советах.

«Сегодня это незаконно. Есть строк полномочий. Президент Украины Порошенко отработал свой срок полномочий – пять лет. Каждая ветвь власти заходит на определенный срок, и ты планируешь какую-то стратегию, ты понимаешь, что у тебя есть срок доработки. По моему впечатлению, есть попытка, даже если внести изменения в Конституцию Украины, на рейтинге Президента Зеленского получить местные советы», - сказала Виктория Москаленко.

Глава облсовета отметила, что к выбором не успеют подготовиться с юридической точки зрения.

«Я сегодня анализировала много мнений экспертов в сфере децентрализации и тоже видела мнения абсолютно всех по поводу того, что не ко времени эти выборы в плане даже не политической несообразности, а мы просто юридически не успеем реализовать эти процессы, поэтому я не вижу сегодня механизма, как это будет реализовано. Тем более, я отметила, что, если в 2014 году был избран Порошенко, он не проводил на своем рейтинге местные выборы», - отметила Москаленко.

Также Виктория Москаленко добавила, что на выборы в государственном бюджете не предусмотрены средства.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в штабе партии «Слуга народа» намекнул, что досрочные местные выборы в Украине возможны.

На следующий день после парламентских выборов, 22 июля, в СМИ появилась информация о том, что в Офисе Президента идет обсуждение юридического обоснования досрочных местных выборов. Насчет сроков их проведения источник ответил коротко: «в максимально короткие сроки».

Также, ранее сообщалось, что согласно данным опроса Центра аналитических исследований большинство жителей Николаев выступают за проведение досрочных выборов в местные советы после проведения парламентских выборов. Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о досрочных выборах в местные советы говорить пока рано. Позже он намекнул на возможные досрочные выборы, призвав весь политикум "не расслабляться".

В то же время Лидер президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что 2020 год станет годом проведения в Украине очередных местных выборов.

Однако 31 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что проведение досрочных местных выборов в Украине пока невозможно, так как необходимо принять специальный закон и завершить формирование в стране объединенных территориальных громад (ОТГ).