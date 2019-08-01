«Курорт премиум-класса возле Сен-Тропе»: нардеп Лещенко рассказал, куда Генпрокурор Луценко улетел в отпуск

Генеральный прокурор Юрий Луценко вместе с семьей отдыхает во французском городе Горд, расположенном в двух часах езды от Сен-Тропе.

Об этом рассказал экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко, передает «24 канал».

По словам Лещенко, очевидцы заметили Луценко и его жену в гостинице La Bastide de Gordes & Spa Hotel как раз в тот день, когда силовики ходили к президенту Владимиру Зеленскому на доклад по расследованию дела убитого журналиста Павла Шеремета. Генпрокурор в это время обедал в компании жены и еще шести человек, при этом они обсуждали выступление Зеленского.

Отмечается, что отель, в котором поселился Луценко, имеет все возможные звезды и относится к категории премиум-класса.

- Конечно, скромная зарплата, которую имеет его жена и немного скромнее, но все равно небольшая зарплата генерального прокурора, не позволяют им вести такой образ жизни. Однако, как мы видим, они его ведут. Даже собирались его вести после выборов в Раду, — рассказывает Лещенко.

Напомним, Луценко «на прощание» незаконно забрал у НАБУ и САП расследование дела «Ощадбанка».