Президент Украины занял второе место по упоминаниям в российских СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский занял второе место по узнаваемости в российской прессе. По итогам июля он получил почти 156 тысяч ссылок в материалах российских СМИ политической и финансовой направленности.

Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс».

Первое место занял Президент РФ Владимир Путин, с почти 297 тысячами упоминаний.

Такие данные содержатся в «Системе комплексного анализа новостей» (СКАН), созданной «Интерфаксом».

Зеленский с большим отрывом обогнал своего американского коллегу Дональда Трампа, который получил 94 761 упоминание. На четвертой строчке рейтинга находится российский Премьер-министр Дмитрий Медведев (61 058 ссылок).

Экс-президент Украины Петр Порошенко, занимает пятое место: его упомянули 53 279 раз.

Шестое место занимает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (22 579 ссылок).

Информация о задержаниях оппозиционера Алексея Навального, а также о его возможном отравлении позволила ему занять девятое место в рейтинге упоминаемости СМИ за июль, он получил 21 937 ссылок.

Замыкает десятку самых упоминаемых в российской прессе персон мэр Москвы Сергей Собянин (21 121 упоминание).

Отметим, что наиболее положительно среди известных политиков и общественных деятелей украинцы относятся к действующему Президенту Владимиру Зеленскому, а наиболее негативно – к Петру Порошенко.