Москаленко заявила, что пойдет на досрочные выборы в Николаевский облсовет, но не уточнила, от какой партии

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что будет баллотироваться на местные выборы.

Об этом она сказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Москаленко заявила, что отчитается перед избирателями и пойдет на выборы в качестве депутата.

«Я буду принимать участие, я понимаю сегодня рейтинги партии Президента, но все-таки выйти к людям и отчитаться о деятельности – я это сделаю. И идти дальше на выборы, как депутат», - сказала Москаленко.

Глава облсовета заявила, что она беспартийная, однако на парламентских выборах поддерживала партию Петра Порошенко «Европейская солидарность», при этом не уточнив, от какой партии будет баллотироваться, либо останется самовыдвиженкой.

«Я беспартийная. Я беспартийная, потому что сначала я была в партии «Фронт змін», потом «Народный фронт» и после этого я решила, что больше пока партий не буду менять. Беспартийная, но заходила под флагом «Европейской солидарности» уже сегодня и поддерживала «Европейскую солидарность» на выборах, кстати, в Парламент тоже», - добавила Москаленко.

Напомним, ранее Виктория Москаленко заявила, что проведение досрочных местных выборов является незаконным и поспешным.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в штабе партии «Слуга народа» намекнул, что досрочные местные выборы в Украине возможны.

На следующий день после парламентских выборов, 22 июля, в СМИ появилась информация о том, что в Офисе Президента идет обсуждение юридического обоснования досрочных местных выборов. Насчет сроков их проведения источник ответил коротко: «в максимально короткие сроки».

Также, ранее сообщалось, что согласно данным опроса Центра аналитических исследований большинство жителей Николаев выступают за проведение досрочных выборов в местные советыпосле проведения парламентских выборов. Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о досрочных выборах в местные советы говорить пока рано. Позже он намекнул на возможные досрочные выборы, призвав весь политикум "не расслабляться".

В то же время Лидер президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что 2020 год станет годом проведения в Украине очередных местных выборов.

Однако 31 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что проведение досрочных местных выборов в Украине пока невозможно, так как необходимо принять специальный закон и завершить формирование в стране объединенных территориальных громад (ОТГ).