«До указа будем работать», – главы УСБУ и прокуратуры Николаевщины о своей дальнейшей карьере

Начальник УСБУ Юрий Пасик, прокурор Николаевской области Тарас Дунас и начальник ГУ Нацполиции области Александр Анохин Начальник управления СБУ в Николаевской области Юрий Пасик и прокурор Николаевской области Тарас Дунас заявили, что продолжают работу на прежних должностях до момента дальнейших кадровых решений их руководителей.

Об этом они заявили во время пресс-конференции руководителей правоохранительных органов Николевской области в четверг, 1 августа, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– Мне Николавщина очень нравится. До указа будем работать, как и работали последний год. То есть без замечаний. Все нормально у нас, работаем, – сказал Юрий Пасик.

Также он отметил, что лично еще не общался с новым руководителем СБУ Иваном Бакановым, но «по кураторству обязательно, да».

Прокурор Николаевской области сказал, что не видит проблемы в дальнейшей возможной замене начальников правоохранительных органов.

– Сегодня мы находимся в гражданском, а так мы – люди в погонах и находимся на службе. И исполняем вышестоящие команды. Если будет позиция в части прохождения нашей дальнейшей службы – будем принимать решения. Президент заявил в Черкассах, что с утверждением нового Генпрокурора будет решен вопрос и по руководящему составу всех ведомств. Поэтому я никаких проблем в этом вопросе не вижу. Нам важнее ваша оценка нашей работы, оценка, которую дает общественность, – заявил Тарас Дунас.

Напомним, что еще во время инаугурации в Верховной Раде Украины 20 мая Президент Владимир Зеленский призвал народных депутатов уволить с должностей главы СБУ Василия Грицака, Генпрокурора Юрия Луценко, Министра обороны Степана Полторака.

22 мая Президент назначил на должность первого заместителя главы СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Ивана Баканова.

В свою очередь Генеральный прокурор Юрий Луценко еще 6 мая заявил, что не видит юридических и моральных оснований уходить в отставку. 18 июня глава «правоохранительного» комитета Рады заявил Андрей Кожемякин, что его коллеги не поддержат представление об увольнении Луценко