Руководитель Офиса Президента Богдан написал заявление об увольнении, - журналистка

Андрей Богдан Глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении.

Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка «Нового времени» Кристина Бердинских.

Она опубликовала рукописное заявление, в котором Богдан просит его уволить с должности по собственному желанию.

Информацию об увольнении Богдана опубликовало и агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на свои источники.

- Заявление подано Президенту в четверг, - сказал собеседник агентства.

Напомним, что Богдан был юридическим советником Зеленского, когда тот баллотировался в президенты. После победы на выборах Богдан стал главой Администрации Президента, позднее переименованной в Офис Президента.

Андрей Богдан в свое время работал советником в правительстве Азарова, в 2011-2014 годах он был уполномоченным правительства по вопросам антикоррупционной политики.

Богдан подпадает под закон о люстрации, и переименование Администрации Президента позволяло ему обойти этот закон об очищении власти (согласно закону о люстрации, он не мог возглавить Администрацию Президента, но об Офисе Президента в законе ничего не говорилось).

«Зеркало недели» сообщало, что спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер настоятельно рекомендовал Президенту Украины не назначить на должность главы Администрации Президента Андрея Богдана, который считается человеком, близким к олигарху Игорю Коломойскому.

Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский заявил в интервью программе «Схемы», что Андрей Богдан является его личным адвокатом.

Андрей Богдан постоянно сопровождает Зеленского на многих публичных мероприятиях, даже ездит с ним на отдых на выходные. Высказывалось предположение, что Богдан может стать новым премьер-министром Украины.