Решение о возвращении России в ПАСЕ было ошибочным, - спецпредставитель Госдепа Волкер

Решение о возвращении делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы было ошибочным.

Такое мнение высказал спецпредставитель США в Украине Курт Волкер в интервью журналу «Тыждень».

В то же время Волкер отметил, возвращение РФ в организацию не означает, что Европа сейчас «перелистывает страницу» и забывает о российской агресси - наоборот, сейчас растет беспокойство из-за вмешательства РФ в демократические процессы в западноевропейских странах.

- Решение о возвращении России в ПАСЕ было ошибочным. Оно вредит авторитету Совета Европы. Это была самая важная организация по защите демократических институтов и прав человека в Европе, и такой шаг нанес большой ущерб ее авторитету, - сказал Волкер.

- Теперь есть ясность в том, как люди говорят о России. Есть обеспокоенность из-за угрозы национальному суверенитету со стороны Москвы: совершение убийств, покушений на жизнь на территории европейских стран, таких как Великобритания, применение химического оружия и вообще готовность использовать его. Есть глубокое разочарование отсутствием российской реакции на ряд вопросов, - сказал чиновник.

Волкер отметил, что в Европе усиливается сопротивление российским решениям, действиям и влиянию.

- Санкции ЕС сохраняются уже длительное время. Даже такие люди, как лидер итальянской «Северной лиги» Маттео Сальвини, начинают понимать, что отношения с Россией будут иметь определенные последствия. Мы это видели в Австрии с отставкой правительства после скандала с видеозаписями. Роль России все более рассматривается как негативная. И я думаю, что в Европе сопротивление ей действительно усиливается», - сообщил Волкер.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. До этого, украинские депутаты из ПАСЕ выдвигали официальные обвинения в адрес председателя ПАСЕ Лилиан Мори. Она продвигала идею возвращения России к ассамблее.