Мы не держимся за власть, - Зеленский подтвердил наличие заявления Богдана об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование заявления об увольнении главы Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом глава государства заявил во время разговора с журналистами в Ивано-Франковске, передает пресс-служба президента.

- Мы не держимся за власть. Мы — все ключевые люди, которые со мной пришли, — договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будет чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что заявление об увольнении Богдана пока не подписывал.

Также Зеленский отметил, что при потребности может показать обществу все заявления на увольнение от членов своей команды.

Напомним, накануне, 1 августа, во многих СМИ появилась информацию о том, что глава Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. В тот же день его заместитель опроверг эту информацию, как и спикер Владимира Зеленского. Позже журналисты сообщили, что сведения о якобы отставке Богдана они получили из президентского офиса.