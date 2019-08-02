«Очень мощный менеджер»: Президент Зеленский представил нового главу Ивано-Франковской ОГА

Президент Владимир Зеленский представил нового председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Дениса Шмыгаля.

Это он сделал во время рабочей поездки в Ивано-Франковск, передает пресс-служба главы государства.

- Хочу вам представить нового человека. Очень мощный менеджер. И я вам лично очень завидую. Ивано-Франковщине завидую. Выбирать губернаторов очень трудно, потому что или нет кадров, или нет денег на хорошие кадры, - сказал Зеленский.

- Поэтому людей, которые являются, как мы, не хочу говорить о патриотизме, но людей, которые хотят сделать что-то хорошее для Украины, за тот небольшой срок, таких политических волонтеров, действительно не так много. И это один из таких людей, - добавил он.

После этого президент представил Шмыгаля, как председателя Ивано-Франковской ОГА.

На сайте главы государства опубликованы два указа: об освобождении от временного исполнения обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Марии Савки и назначении Шмыгаля

Справка: Денис Шмыгаль, 1975 г. рождения, львовянин. В январе 2018 года стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК «Западэнерго»), которая входит в холдинг Рината Ахметова. До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской обладминистрации, был заместителем начальника Главного управления Миндоходов во Львовской области.

Напомним, ранее Зеленский представил нового главу Черкасской областной государственной администрации Игоря Шевченко.