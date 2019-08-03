ЦИК со спецназовцами на вертолете прилетели на проблемный округ в Покровске, чтобы изъять избирательную документацию

Члены ЦИК улетают в Покровск В пятницу, 2 августа, Центральная избирательная комиссия установила бездействие окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 50, в Покровске Донецкой области. Было принято решение переместить избирательную документацию из проблемного округа с помощью авиации МВД.

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Кроме того, для обеспечения охраны задействовали полицейский спецназ.

Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко отметил, что 5 августа - это последний срок установления результатов выборов. Помощь МВД дает возможность вовремя и оперативно закрыть вопрос с подсчетом голосов.

«Ситуация для ЦВК достаточно нетипичная, такое происходит впервые. Мы благодарны МВД и Нацполиции за возможность оперативно наладить передвижения членов комиссии и уполномоченных представителей секретариата к Покровску. Там мы получим избирательную документацию, доставим ее в Киев и за сутки проведем подсчет голосов», - отметил Евгений Радченко.

Заместитель председателя ЦИК отметил, что МВД плодотворно сотрудничают с ЦИК еще с президентской избирательной кампании.

Отметим, в Покровском в одномандатном избирательном округе №50 члены избирательной комиссии отказались выполнять решение Донецкого окружного административного суда и самоустранились от повторного подсчета голосов. Поэтому ЦИК решили передать уполномоченным представителям ЦИК пакеты с избирательными документами участковых избирательных комиссий отдельных избирательных участков для проведения повторного подсчета голосов и установления результатов выборов.

По факту невыполнения членами ОИК № 50 решение суда Покровским отделом полиции ГУНП в Донецкой области в единый реестр досудебных расследований внесены сведения о событии с признаками уголовного преступления, предусмотренного статьей 382 (Невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что 23 июля, в Покровск отправляли отряд спецподразделения ТОР. Спецназовцы усиливали обеспечения общественного порядка и безопасности на окружной избирательной комиссии №50.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия направила на уточнение протоколы о результатах голосования окружных избирательных комиссий №127 и 132.