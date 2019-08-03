ЦИК признала избранными уже 191 нардепа-мажоритарщика

Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов в 31 одномандатном избирательном округе, признав избранными нардепами победивших на этих округах лиц.

Об этом сообщается на странице ЦИК в Facebook.

Так, по состоянию на 3 августа признаны избранными 191 народный депутат. Всего на внеочередных выборах по мажоритарным округам граждане Украины избирали 199 парламентария.

Ранее сообщалось, что ЦИК со спецназовцами на вертолете прилетели на проблемный округ в Покровске, чтобы изъять избирательную документацию.