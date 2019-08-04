Николаевец Арахамия рассказал о программе «Большой брат», которая будет следить за коррупцией в Верховной Раде

Николаевец, избранный народным депутатом от партии «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал о программном обеспечении с технологиями искусственного интеллекта «Большой брат», который должен будет выявлять факты коррупции в Верховной Раде.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, в «парламентские традиции» входит коррупция, а программа будет с ней бороться.

«Будут, наверняка, попытки коррупции в группах. Есть такие традиции парламентские. Наша задача - с ними бороться. Искусственный интеллект должен их выловить», - считает Арахамия.

Арахамия отметил, что формирование во фракции групп нардепов по интересам - естественный процесс, а технологии искусственного интеллекта помогут избежать "рисковых групп".

«В парламенте есть вероятность появления групп влияния. Это динамическая картина. Сегодня 5, 7, потом - 20 человек. И мы за этим можем не уследить. Поэтому применяем такую технологию», - сказал политик.

Он не стал называть компанию, которая разработала программу, но рассказал, как она будет работать.

«Как это работает. Система непрерывно анализирует голоса, все результаты голосования и выявляет паттерны, все аномалии от паттернов подсвечивает. Условно говоря, вы два месяца голосовали так, а потом внезапно девять человек голосуют по немножко другому сценарию. Не в том смысле, что не все, как один, а отличаемо от обычного. Она (система) подсвечивает и говорит: вот эти люди, разбирайтесь. Она не классифицирует причину. А указывает на аномалию. А теперь бери и работай с этой аномалией», - рассказал Арахамия.

Напомним, Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров обеспечить создание единого веб-портала электронных услуг.