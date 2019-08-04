В Огайо неизвестный открыл стрельбу по прохожим – погибли девять человек

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В результате стрельбы в городе Дейтон (штат Огайо, США) погибли девять человек, не менее 16 получили ранения. 

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на данные местной полиции.

В полиции заявили, что мужчина, открывший стрельбу в Дейтоне, был застрелен на месте.

По данным СМИ, первые сообщения о происшествии поступили в ночь на 4 августа. 

В то же время в полиции Дейтона попросили сообщить о любой известной информации о происшествии. 

Напомним, а субботу, 3 августа, в городе Эль-Пасо в американском штате Техас 21-летний парень расстрелял 20 человек, еще 26 ранил.

Юлия Акимова

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