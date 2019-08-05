«Есть угроза относительно Николаева»: Климкин считает, что Россия будет провоцировать локальные конфликты в Украине

Глава МИД Украины Павел Климкин Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия будет провоцировать региональные конфликты в Украине, а наиболее вероятной целью выглядят южные регионы страны.

Об этом сообщает «24 канал».

«Сейчас угроза федерализации Украины по российской модели наибольшая за все годы независимости. Это не какая-то абстрактная угроза, за этим стоят серьезные сценарии. Поэтому так важно не дать Путину расшатать здесь все внутри», - заявил глава МИД Украины Павел Климкин во время общения с ветеранами войны в Донбассе.

По его словам, ведущую роль в попытке федерализации Украины на юге будут играть пророссийские политические силы во главе с «кумом Путина» Медведчуком, а также купленные россиянами украинские телеканалы.

«У нас каналы покупаются оптом и в розницу, потому ближайшие годы будут очень и очень серьезными. Путин будет пытаться выдергивать Донбасс, украинский юг. Он более рискованный с точки зрения российской пропаганды, чем Харьков. Например, есть угроза по Николаеву. Россия попытается спровоцировать не один большой конфликт, а региональные конфликты, чтобы откалывать регионы друг от друга», - подчеркнул министр.

Он заключил, что следует сконцентрироваться на главном и оставить в прошлом ссоры и обиды касаемо незначительных вещей.

«Нужно не дать тем, кого мы называем «пророссийские силы», а это не только Медведчук, стать игроком в политическом поле», - заключил Климкин.

Отметим, что Президент Владимир Зеленский 1 июля отправил письмо в Верховную Раду с просьбой безотлагательно дать согласие на увольнение генпрокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина. А ранее, глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина не примет заявки от российских наблюдателей от ПАСЕ на выборах. Кроме того, если ПАСЕ подтвердит полномочия российской делегации, то её приглашение для наблюдения за выборами в ВР может быть отозвано.