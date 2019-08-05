Портнов инициировал новое криминальное дело против Порошенко за отдых на Мальдивах по подставным документам

Андрей Портнов Юрист Андрей Портнов инициирует новое криминальное дело против бывшего президента Петра Порошенко за отдых на Мальдивах по подставным документам.

Об этом сообщил Андрей Портнов на своей странице Facebook.

«В понедельник мы зарегистрируем новое заявление - об организации Порошенко в январе 2018-го года незаконной переправки через границу группы лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам.» - сообщил Портнов.

В рамках этого дела его команда будет ходатайствовать о допросах сотрудников аэропорта, водителей, охранников, пограничников, таможенных работников и получении судебных решений о доступе к их телефонным соединениям и коммуникациям.

«Мы не возражаем против отдыха Порошенко на островах, но нам нужно установить все подставные фамилии и чужие паспорта фигурантов, чтобы проверить их на наличие зарубежной собственности, счетов и новых офшоров.» - заключил юрист.

Отметим, Государственное бюро расследований начало расследовать возможную причастность окружения пятого президента Петра Порошенко к вывозу из Украины экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, подозреваемого в коррупции. А ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба назначил нового исполняющего обязанности начальника отдела по работе с общественностью и СМИ из-за конфликта касательно публикации ведомства об открытии уголовного производства в отношении экс-Президента Украины Порошенко по заявлению бывшего заместителя главы Администрации Президента времен Януковича Андрея Портнова.