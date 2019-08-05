Президент Зеленский совершит визит в Турцию в ближайшие дни

Президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Турцию 7-8 августа.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

В рамках визита в Турцию, в город Анкара, запланированы переговоры Зеленского с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымско-татарской общин.

Кроме того, в Стамбуле Зеленский встретится с Вселенским Патриархом Варфоломеем I.

Напомним, что Владимир Зеленский совершил первый зарубежный визит на посту президента Украины в Брюссель. 4 и 5 июня он встретился там с лидерами Евросоюза, НАТО, Польши и Грузии. Глава государства обсудил борьбу против России-агрессора, войну на Донбассе, освобождение политзаключенных и вопрос вступления Украины в ЕС и НАТО. Главной целью первого зарубежного визита Зеленского была задача дать четкий и недвусмысленный сигнал мировым лидерам о неизменности курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.