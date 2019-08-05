В НАПК заявили, что переизбранные нардепы не должны подавать декларации в связи с окончанием работы предыдущего созыва

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пояснило, что переизбранные на внеочередных парламентских выборах 21 июля народные депутаты не должны подавать декларацию перед прекращением работы Рады VIII созыва.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

По мнению НАПК депутаты, которых переизбрали на досрочных парламентских выборах, не должны подавать свои декларации, потому что их деятельность не прерывается.

«Такие народные депутаты Украины прекращают свои полномочия и приобретают полномочия народного депутата Украины IX созыва в один день – день открытия первого заседания Верховной Рады нового созыва, их деятельность, связанная с выполнением функций государства, не прерывается. Соответственно, декларация за период, не охваченный ранее поданными декларациями (декларация перед увольнением), ими не подается», - пояснили в НАПК.

Напомним, Национальное агентство по противодействию коррупции 19 июля приняло решение о результатах полной проверки 35 деклараций народных депутатов, а также чиновников, в число которых вошел и бывший первый заместитель главы Николаевского областного совета Иван Кухта.