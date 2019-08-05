Украина просит у США продать ей больше ракетных комплексов «Джавелин»

Украина обратилась к Соединенным Штатам с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора.

Украина «хотела бы приобрести больше» ракетных комплексов с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США, уточнил американский дипломат.

О том, что Украина выразила заинтересованность в получении большего количества противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», в марте 2019 года сообщал и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

В конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 миллионов долларов.

Напомним, что США запретили Украине использовать «Javelin» на фронте.