Глава Офиса Президента считает, что новой власти для общения с украинцами не нужны журналисты

Глава Офиса Президента Андрей Богдан полагает, что новым властям Украины не нужны журналисты, чтобы общаться с гражданами страны.

Об этом он заявил в комментарии «Радио Свобода».

Богдан подтвердил, что написал заявление об отставке. Ранее эту информацию со ссылкой на источники опубликовало большинство украинских СМИ. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель назвала информацию про заявление Богдана об уходе слухами, но через некоторое время сам Зеленский подтвердил, что такое заявление есть.

- Это мой шаг по отношению к моему руководству, к Президенту Украины, к обществу, а не к журналистам. Классические журналисты привыкли именно себя осознавать как общество. Но как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов, - считает Богдан.

Также добавим, что при общении с журналисткой Властой Лазур глава Офиса Президента пытался её обнять, что не понравилось девушке. Журналистка в своем посте для движения «Повага» назвала этот поступок Богдана «примером отсутствия политической культуры».

«Возможно, эти люди так себя ведут в повседневной жизни, и никто никогда им не говорил, что фамильярная манера общения с человеком, которого ты впервые видишь – дурной тон, мягко говоря. А когда это делает политик – тем более», - отметила журналистка.

«ТСН» сообщал, что информацию о заявлении Богдана журналистам рассказал его заместитель Кирилл Тимошенко. Ранее он снял фильм про бывшего соратника Порошенко «Пять дней с Игорем Кононенко».