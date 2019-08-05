«Укроборонпром» показал, как николаевский завод ремонтирует самолёты для ВСУ

Николаевский авиаремонтный завод «НАРП» занимается ремонтом самолётов для ВСУ. Предприятие одновременно работает над усилением авиасоединений тактической, военно-транспортной и военно-морской авиации воздушных Сил Украины.

Об этом сообщает «Укроборонпрома».

На данный момент на заводе идет ремонт сверхзвуковых самолетов - фронтового бомбардировщика «Су-24М» и разведчика «Су-24МР», модернизация военно-транспортного «Ил-76МД», а также ремонт отдельных узлов и агрегатов уникального для Украины противолодочного самолета-амфибии «Бе-12».

Во время этих работ проводится полная проверка всех узлов и агрегатов самолетов, по результатам которой выполняется ремонт или полная замена. Такой ремонт включает работы по восстановлению планера и его систем.

В этом году николаевское предприятие получило уникальный заказ - ремонт отдельных узлов и агрегатов противолодочного самолета-амфибии «Бе-12». Именно этот самолет в 2014 году был спасен из оккупированного Крыма.

Данный самолёт способен уничтожать надводные и подводные цели противника.

Кроме того, благодаря работе николаевского «НАРП» украинское войско вооруженное уникальными по своим характеристикам сверхзвуковыми бомбардировщиками «Су-24М», которые поднимают до 8 тонн вооружения.

Возможности этого самолета позволяют ему на минимальной высоте «проходить» мимо противовоздушной обороны и уничтожать цели в тылу противника, в том числе и высокоточными ракетами. В то же время для обнаружения целей и контроля над противником николаевский «НАРП» ремонтирует для войска «Су-24МР» - сверхзвуковой самолет-разведчик, созданный на базе «Су-24», который может проводить разведку на глубину до 400 км от линии фронта.

Кроме ремонта «Су-24М» и «Су-24МР», «НАРП» сейчас работает над модернизацией военно-транспортного самолета «Ил-76МД». Этот самолет также проходит ремонт и получает пилотажно-навигационное оборудование согласно требованиям «ИКАО». Это позволит ему выполнять задачи в любой точке мира и участвовать в совместных операциях со странами-членами НАТО.

Всего за годы войны «НАРП» передал украинской армии около десяти «Ил-76» и с «пол-эскадрильи» «Су-24».

Отметим, в концерне «Укроборонпром» было анонсировано серьезное изменение кадрового состава, включая топ-менеджмент. Кадровые вопросы могут коснуться и дочерних предприятий концерна, в том числе и николаевских, к которым относится авиаремонтный завод «НАРП».