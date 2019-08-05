Коломойский заявил, что встречался с Порошенко

Украинский бизнесмен, олигарх Игорь Коломойский заявил, что в начале июня встречался с экс-Президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

Как отметил журналист, Коломойский о встрече рассказал в интервью «Цензор.НЕТ».

«Подробности по данной встрече, и что думает Коломойский о Порошенко - а наряду с жесткой критикой, Игорь Валерьевич, как оказалось, отметил и ряд больших заслуг экс-президента», - написал Бутусов.

Также, информацию о встрече подтвердил и экс-глава АП времён Януковича Андрей Портнов.

А экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе с сарказмом прокомментировал эту информацию.

«Ай ай ай Петр Алексеевич! Куда же делись дух и смелость бывшего Украинского Маннергейма, которой нас пугал что к власти придет слуга олигарха?» - написал он на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что в конце мая в интервью «Украинской правде» Коломойский заявлял, что он относится к Порошенко «плохо», однако не считает его врагом, потому что «враг – это личное». На замечание журналиста о том, что Порошенко считает его, Коломойского, врагом, последний отметил:

«Потому что я для него реально враг. Потому что я был одним из тех, кто помешал ему избраться… В его сознании».

Сам же Порошенко, на дебатах с Зеленским 19 апреля заявил, что «бизнес партнер Зеленского» Коломойский «обокрал Украину на 30 миллиардов «Укрнефти» и вывез 160 миллиардов с «ПриватБанка», поставив Коломойского в один ряд с «соратниками Азарова и Януковича».