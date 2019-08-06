СМИ: НАБУ открыло производство о возможном подкупе главы Офиса Президента Богдана

После того, как мэр Киева Виталий Кличко потребовал от НАБУ проверить обвинения Богдана, Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту возможного предложения 20 миллионов долларов в качестве взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану.
Об этом сообщают «Українські Новини» cо ссылкой на источник в правоохранительных органах.
- Завели дело в четверг, - сказал он.
По его словам, дело открыто по части 1 статьи 369 Уголовного кодекса («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу»).
Напомним, что Офис Президента намерен забрать у Кличко полномочия главы Киевской городской государственной администрации. После этого Кличко останется только на посту мэра Киева, утратит значительные полномочия и будет «свадебным генералом». Кличко ранее заявил, что глава Офиса Президента Богдан навязывал ему «смотрящего». Богдан сказал в ответ, что Кличко потерял контроль над Киевом, а «смотрящие» предлагали $20 миллионов, чтобы его не трогали.