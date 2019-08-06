Коломойский предлагал российскому пропагандисту Соловьеву работу на «1+1» – последний это отрицает

Олигарх Игорь Коломойский в интервью «РБК» рассказал о переговорах с российским телеведущим Владимиром Соловьевым. Тогда, в 2011-2012 годах обсуждалась возможность работы Соловьева на украинском телеканале «1+1».

Об этом сообщает «РБК».

– Соловьев должен был работать на «1+1». Он в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он (Соловьев – ПН) достаточно серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта и уже «даже обсуждали финансовые вопросы», - рассказал Коломойский.

По словам олигарха, Соловьеву предлагали должность ведущего авторской программы на «1+1».

Однако впоследствии журналиста «простили» и он вернулся в Россию, продолжил Коломойский. При этом бизнесмен подчеркнул, что сам с Соловьевым не встречался. Переговоры в Израиле вел, как утверждает Коломойский, двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, «был его товарищем», с которым они вместе учились.

При этом Коломойский высоко оценил профессиональные качества ведущего.

– Если [оценивать] с точки зрения пропагандиста, то он номер один, — заявил он.

Соловьев в разговоре с РБК подчеркнул, что «никаких личных встреч по этому вопросу у него не было».

– Анатолий Подобрянский из Днепропетровска звонил и говорил с моей мамой лет десять назад. Он какой-то мой дальний родственник, но не двоюродный брат точно, - подчеркнул журналист.

Он отметил, что «не знает никаких Александров Шапиро» и что работает на ВГТРК с 2010 года и «никаких проблем» в России в 2010–2011 годах у него не было.

Напомним, Коломойский в интервью «Цензор.НЕТ» сообщил, что в начале июня встречался с экс-Президентом Украины Петром Порошенко. Он отметил, что относится к Порошенко «плохо», однако не считает его врагом, потому что «враг – это личное». Сейчас же он заявляет, что видит и ряд больших заслуг экс-президента Украины.