Мэр Сенкевич на завтра созывает внеочередную 53-ю сессию – буду рассматривать бюджетные вопросы

Николаевский городской голова Александр Сенкевич созывает на четверг, 8 августа, внеочередную 53-ю сессию Николаевского городского совета.

Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение №238 на сайте Николаевского горсовета.

Заседание сессии горсовета назначено на 11:00. Планируется, что депутаты на ней рассмотрят бюджетные и текущие вопросы.

Напомним, что предыдущая, 52-я, сессия горсовета длилась три недели.

Тогда на первом пленарном заседании депутаты утвердили на сессии отчет о выполнении городского бюджета за 2018 год. Также они согласовали изменения в ряде социальных программ. При этом, не поддержали вопрос о внесении изменений в программу «Цифровой город», в программу социально-экономического развития Николаева. Не утвердили программу развития электротранспорта. Кроме этого, депутаты отказались принимать в коммунальную собственность города государственный пакет акций «Николаевской ТЭЦ».

На втором пленарном заседании депутаты приняли программу развития электротранспорта в Николаеве. При этом, они не согласовали решение о принятии в коммунальную собственность города здание бывшего кинотеатра Искра, а также не рассмотрели повторно вопрос касательно Николаевской ТЭЦ. Также депутаты не согласовали вопрос о передачи недостроя на 3-й Слободской ЧНУ имени Петра Могилы под университетскую клинику.

На третьем пленарном заседании депутаты в очередной раз «провалили» голосование за прием ТЭЦ на баланс Николаева. В тоже время, они дали согласие, чтобы забрать у облсовета кинотеатр «Искра» в собственность города. Также депутаты вновь не поддержали вопрос по передачи недостроя на 3-й Слободской ЧНУ имени Петра Могилы под клинику, кроме этого депутаты не согласились продлить могилянке аренду 11-го корпуса на год за 1 гривну.

Как известно, профильная горсовета Николаева после заседания сессии согласовала без пообъектной росписи перераспределение неиспользованных ₴216,5 миллионов. Теперь данный вопрос должны вынести на сессию.