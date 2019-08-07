Мэр и экс-секретарь горсовета Днепра публично обвинили друг друга в коррупции из-за ремонта Центрального моста

Мэр Днепра Борис Филатов и экс-секретарь горсовета Вячеслав Мишалов вступили в публичную перепалку, обвиняя друг друга в коррупции и срыве сроков по ремонту моста.

Соответствующие видео размещены на YouTube и в Facebook.

Причиной для конфликта стал ремонт Центрального моста, который начался в 2017 году. Работы выполняла фирма отца Вячеслава Мишалова «Завод «Мастер-Профи». В октябре 2017 года Мишалов подал в отставку с должности секретаря горсовета.

После того, как Борис Филатов заключил пари с Президентом Владимиром Зеленским, согласно которому он покинет должность городского головы, если до 14 сентября ремонтные работы не будут выполнены, мэр Днепра записал видео, в котором заявил, что семья Мишаловых должна сидеть в тюрьме.

– К сожалению, произошла смена подрядчика. Первый подрядчик оказался максимально недобросовестным. И еще будет отдельная история, как мы с ними будем разбираться. Я говорю это открыто, публично. Я хотел бы, чтобы семью Мишаловых посадили в тюрьму. Потому что сейчас, после того, как мы сменили подрядчика, и я написал на них заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела. Возбуждено уголовное дело. И бывший директор бывшего подрядчика находится под домашним арестом, – сказал городской голова Днепра, - отмечает мэр Днепра.

В ответ на это Вячеслав Мишалов записал свое видеообращение, в котором пообещал рассказать о коррупционных схемах Бориса Филатова.

Спустя несколько дней экс-секретарь горсовета Днепра записал еще одно видео, в которых объяснил, что после смены подрядчика на ремонт Центрального моста стоимость работ выросла на 300%, и к этому «все почему-то относятся спокойно».

– После того, как компания отца выполнила 40% моста, получили 76 миллионов, произошла смена подрядчика – новый получил около 450 миллионов на то, чтобы закончить мост, что дает нам удорожание в три раза в перерасчете на квадратный метр. (...) И хватит уже этого цирка. Я буду раскладывать на запчасти каждое ваше вранье, – заявил Мишалов.

Как сообщает «Информатор», Дмитрий Мишалов - днепровский бизнесмен, который занимается строительством и владеет несколькими компаниями, входящими в группу «Приват». Через три месяца после того, как Вячеслав Мишалов занял кресло секретаря городского совета, принадлежащая Дмитрию Мишалову фирма «Завод «Мастер-Профи» выиграла у связанной с ним же структуры «Мастер-Строй» тендер на ремонт Центрального моста за 3,07 миллиона гривен.

Уже в сентябре горсовет заказал «Мастер-Строю» капремонт Набережной Победы за 56,11 миллионов гривен. Один за другим эта компания начала выигрывать тендеры и на ремонт городских дорог.

По данным сайта «Наші гроші», по состоянию на 20 октября 2016 г., то есть за семь месяцев пребывания Вячеслава Мишалова в должности секретаря горсовета, структуры его отца получили более 466 миллионов гривен бюджетных средств на строительство и ремонт объектов городской инфраструктуры.

А уже в ноябре 2016-го фирма Мишалова-старшего «Завод «Мастер-Профи» стала генподрядчиком капремонта Центрального моста еще за 177,7 миллионов гривен.