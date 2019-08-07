Военная прокуратура повздорила с замглавы Офиса Президента из-за необходимости существования их ведомства

Руслан Рябошапка Заместитель председателя Офиса Президента Руслан Рябошапка не видит необходимости в существовании военной прокуратуры, а их коллектив в свою очередь раскритиковал такое заявление представителя команды Президента.

Об этом он рассказал в интервью «24 каналу».

«Нужна ли военная юстиция в целом. Анатолий Матиос (Главный военный прокурор Украины, - ПН). говорит вообще, что нам нужна целая вертикаль: начиная с военных следователей, военных прокуроров, заканчивая военными судами. Я в этом абсолютно не убежден, я всегда был оппонентом этого: и военных судов и военной юстиции как системы в целом. Я не думаю, что в этом есть крайняя необходимость», – сказал Рябошапка.

«Моя позиция в том, что я не вижу необходимости в существовании военной прокуратуры», – подчеркнул он.

В то же время Генпрокуратура опубликовала ответ на слова главы Офиса Президента от имени коллектива военных прокуроров, в котором они обусловили восстановление системы военных прокуратур вооруженной агрессией и похвастались результатами работы.

«Считаем неприемлемыми заявления о ненужности военной прокуратуры, которые обусловлены поверхностным представлением о ее деятельности. Надеемся, что очередные реформы будут конструктивными и обдуманными, лишенными чьих заказов, упакованных в реформаторскую обертку с бантиком. Война не всех вылечила», – говорится в заявлении военной прокуратуры.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапку рассматривают в качестве кандидата на должность Генерального прокурора.