Сессия Николаевского горсовета: Депутаты снова собираются перераспределить бюджет

В четверг, 8 августа, депутаты Николаевского городского совета собрались на 53-ю внеочередную сессию.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее депутаты уже перераспределяли бюджет. 10 июля, на сессии согласовали перераспределении остатков с 2018 года. Из 216,5 миллионов на реконструкцию Соборной площади добавили лишь 12 миллионов гривен.

В распоряжении Николаевского городского головы Александра Сенкевича о созыве сессии сказано, что на заседания будут вынесены бюджетные и текущие вопросы.

Всего на сессию собираются вынести 729 проекта решения. Большинство из них касаются земельных вопросов.

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Напомним, во вторник, 9 июля, в Николаевском городском совете прошло третье пленарное заседание бюджетной сессии. Мэр Николаева объявил перерыв на 10 июля - в тот день распределили остатки бюджета 2018 года.

На первом пленарном заседании депутаты утвердили на сессии отчет о выполнении городского бюджета за 2018 год. Также они согласовали изменения в ряде социальных программ. При этом, не поддержали вопрос о внесении изменений в программу «Цифровой город», в программу социально-экономического развития Николаева. Не утвердили программу развития электротранспорта. Кроме этого, депутаты отказались принимать в коммунальную собственность города государственный пакет акций «Николаевской ТЭЦ».