«Предлагаю вам сделку»: Президент Зеленский призывает турецкие компании инвестировать в Украину

Зеленский в рамках официального визита в Турцию принял участие в работе украинского-турецкой бизнес-форума в Стамбуле. Там он рассказал представителям бизнеса о ближайших изменениях, которые планируется воплотить в жизнь в стране, и пригласил их присоединиться к реализации проектов, способствующих экономическому росту Украины.

Об этом сообщается в пресс-центре Президента Украины.

«Предлагаю вам сделку: вы инвестируете в Украине, я защищаю ваши инвестиции, мы вместе растем», - обратился Владимир Зеленский к предпринимателям и напомнил, что пришел во власть из бизнеса.

По прогнозам главы государства, осенью будет принят закон о концессиях, который даст возможность государству безопасно работать с частным сектором и частными компаниями.

«Будем очень рады видеть турецкие компании как надежных партнеров во всех наших проектах. Заходите со своим капиталом, своим опытом, своими технологиями », - подчеркнул Владимир Зеленский.

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский намерен легализовать в стране казино на Черноморском побережье, что стимулирует развитие туристического бизнеса.