«Хочешь, чтобы я тебя опозорил публично?» - на комиссии повздорили николаевские депутаты Кантор и Зоткин

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор повздорил с депутатом Павлом Зоткиным из-за 10 миллионов, выделенных на Центральный стадион.

Об этом шла речь в четверг, 8 августа, в ходе комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В ходе обсуждения вопросов о перераспределении бюджетных средств внутри распорядителей депутаты от фракции «Оппозиционный блок» периодически вступали в дискуссию с депутатом Сергеем Кантором. Когда речь зашла о распределении так называемых «депутатских» денег, Артем Грозов напомнил, что речь шла о 500 тысячах, не 300-х, о чем сказала директор департамента финансов Вера Святелик.

— Мне люди скажут: «Куда ты смотрел?» А я им что скажу? Смотрел в книгу и видел фигу? – сказал Грозов.

Депутат Кантор посоветовал найти нужные слова, на что Зинаида Танасевич сказала, что уже пыталась поговорить с людьми и рассказать о перераспределении денег.

— Вы прекращайте, потому что если мы начнем поднимать наших людей, то вы все будете знаете где? По столбам висеть! – сказала Зинаида Танасевич.

В ответ на это Кантор, показывая на проект перераспределения, сказал, что это «план», но еще не факт. Депутат Павел Зоткин прокомментировал: «А факт – это 10 миллионов без тендера на стадион». Кантор, в свою очередь, пообещал доказать, что Зоткин обманывает, а 10 миллионов были выделены законно.

— Ты хочешь, чтобы я тебя опозорил сейчас публично? Я заявляю официально, я докажу на документах, что товарищ, я мягко скажу, он обманывает. Он работает на камеру. Все деньги, которые распределяются в данном случае на стадион, распределяются абсолютно законно. Я за это готов ответить полностью. И вот эти все сказки – это все ерунда, человек просто не знает процедуры. Если делается дозакупка – значит делается дозакупка. Если есть экспертный вывод – то это экспертный вывод, - сказал Кантор.