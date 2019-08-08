«Хочешь, чтобы я тебя опозорил публично?» - на комиссии повздорили николаевские депутаты Кантор и Зоткин

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор повздорил с депутатом Павлом Зоткиным из-за 10 миллионов, выделенных на Центральный стадион.
Об этом шла речь в четверг, 8 августа, в ходе комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
В ходе обсуждения вопросов о перераспределении бюджетных средств внутри распорядителей депутаты от фракции «Оппозиционный блок» периодически вступали в дискуссию с депутатом Сергеем Кантором. Когда речь зашла о распределении так называемых «депутатских» денег, Артем Грозов напомнил, что речь шла о 500 тысячах, не 300-х, о чем сказала директор департамента финансов Вера Святелик.
— Мне люди скажут: «Куда ты смотрел?» А я им что скажу? Смотрел в книгу и видел фигу? – сказал Грозов.
Депутат Кантор посоветовал найти нужные слова, на что Зинаида Танасевич сказала, что уже пыталась поговорить с людьми и рассказать о перераспределении денег.
— Вы прекращайте, потому что если мы начнем поднимать наших людей, то вы все будете знаете где? По столбам висеть! – сказала Зинаида Танасевич.
В ответ на это Кантор, показывая на проект перераспределения, сказал, что это «план», но еще не факт. Депутат Павел Зоткин прокомментировал: «А факт – это 10 миллионов без тендера на стадион». Кантор, в свою очередь, пообещал доказать, что Зоткин обманывает, а 10 миллионов были выделены законно.
— Ты хочешь, чтобы я тебя опозорил сейчас публично? Я заявляю официально, я докажу на документах, что товарищ, я мягко скажу, он обманывает. Он работает на камеру. Все деньги, которые распределяются в данном случае на стадион, распределяются абсолютно законно. Я за это готов ответить полностью. И вот эти все сказки – это все ерунда, человек просто не знает процедуры. Если делается дозакупка – значит делается дозакупка. Если есть экспертный вывод – то это экспертный вывод, - сказал Кантор.
Напомним, что сессия Николаевского городского совета ночью 21 декабря приняла бюджет города на 2019 год. При обсуждении бюджета на профильной комиссии возникла дискуссия по поводу 10 миллионов гривен, которые забрали с реконструкции Центрального городского стадиона (проект депутата Сергея Кантора и «Нашего Края») на ремонт ДК «Молодежный» (его лоббировал «Оппозиционный блок»). В итоге бюджет приняли с правками профильной комиссии, предварительно включив в него пункт 2.2. «Наш Край» за исключением одного депутата за бюджет не голосовал, зато «Оппозиционный блок» дал три четверти от нужного количества голосов. Однако на следующий день после принятия бюджета на 2019 год Сенкевич ветировал данный пункт в решении.