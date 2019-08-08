В Киргизии задержали экс-президента Атамбаева – он назвал это дело политически мотивированным

Сотрудники спецназа задержали бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

По другой информации, Атамбаев сам сдался властям. Операция по задержанию Атамбаева началась 7 августа. С первой попытки провести ее не удалось – сотрудникам спецназа оказали сопротивление сторонники бывшего президента. В результате стычек пострадали более 80 человек, один из бойцов спецназа позже умер в больнице.

Формальным поводом для задержания Атамбаева стали три последовательных отказа прийти на допрос по уголовному делу, где он проходит свидетелем. Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 годы. 27 июня парламент Кыргызстана принял постановление «О лишении статуса экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева». Генпрокуратура обнаружила в его действиях признаки коррупции, превышения должностных полномочий и незаконного обогащения.

Сам Алмазбек Атамбаев обвинения в свой адрес называет абсурдными. По его мнению, обвинения в его адрес выдвинуты властями в целях устранения политического оппонента.