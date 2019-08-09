«Когда трамваи будут падать, будете вы их поднимать», - на николаевском исполкоме не повысили тариф на электротранспорт

Члены Николаевского исполнительного комитета не поддержали вопрос о повышении тарифа на проезд в электротранспорте до пяти гривен.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По вопросу о повышении перед членами исполкома отчитался начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского горсовета Дмитрий Попов. По его словам, депутатская комиссия по вопросам транспорта поддержала поднятие тарифа и заключение типового договора.

— По поручению исполкома в прошлый раз провели обсуждение с представителями исполкома. Этот вопрос обсуждался на депутатской комиссии по вопросам транспорта, в рекомендации было поддержать тариф и заключить типовой договор, соответственно которому плата будет растягиваться за километры пройденного пути, - сказал Дмитрий Попов.

Член исполкома Александр Садыков усомнился в том, что поднятие тарифа решит проблемы электротранспорта и зачитал условия дотации от Европейского банка реконструкции и развития, в которых сказано, что повышение тарифа должно компенсировать расходы, отметив, что пяти гривен будет недостаточно для компенсации. В ответ на это городской голова Александр Сенкевич спросил, предлагает ли Садыков повысить тариф до восьми гривен.

— Я не предлагаю повысить тариф на восемь, я предлагаю вообще не повышать. Вы все равно будете давать гарантию Европейскому банку, - ответил Садыков.

Член исполкома Александр Демьянов, в свою очередь, спросил, датирует ли КП «Николаевэлектротранс» из городского бюджета и сам же ответил, что предприятие необходимо финансировать из бюджета.

— У них финплан есть, он утвержден был. Там есть дотации, которые город должен был дать своему коммунальному предприятию. Не дал. А надо дать. Слышал, что бюджет уже разделен, а надо дать, - сказал Демьянов.

Садыков поддержал коллегу, отметив, что предприятию необходимо доплатить столько, сколько указано в их финансовом плане. Директор КП, депутат Владимир Евтушенко отметил, что сначала нужно повысить тариф, чтобы на предприятии повысили зарплату и приступили к ремонту подвижного состава.

— Первым пунктом идет повышение тарифа. Сегодня мы не можем повысить заплату на предприятии. Сегодня мы не можем приступить к реализации ремонтов тех проблем, которые существуют, - сказал Евтушенко.

После небольшой дискуссии Сенкевич поставил вопрос на голосование - в итоге голосов для повышения тарифа не хватило. Евтушенко возмутился и попросил поставить вопрос еще раз.

— И что? Весь Николаев с переживанием ездит в трамваях. В связи с тем, что рельсы не за что починить. И что делать? Остановить все это? – спросил Евтушенко. — Останавливайте, - сказал Сенкевич.

Директор «Николаевэлектротранса» еще раз обратился к членам исполкома, напомнив им, что вопрос на комиссии был рассмотрен и утвержден, попросив еще раз принять решение. Сенкевич, в ответ на это, добавил, что члены исполкома не хотят принимать решений.

— Да нет желания ничего принимать, тут надо попиариться, всем рассказать, что мы защитили от незаконного поднятия тарифов. Мы! Исполком защитил, - сказал Сенкевич.

В то же время член исполкома Исаков, обратив внимание на то, что на заседании нет представителей общественности, рассказал о том, что изначально в ходе неформальной встречи все стороны пришли к выводу, что повышение тарифа не решает проблем электротранспорта в городе. В первую очередь, предприятие должно датироваться из городского бюджета.

— Смысл заключается в том, что поднятие тарифа до пяти гривен не решает ни одного вопроса «Электротранса», кроме одного – протянуть еще месяц или два за счет того, что те средства департамента соцзащиты, которые они не могут выбрать, потому что количество перевезенных пассажиров уменьшилась, вот только этот вопрос оно решает. Через месяц-два они придут не к вам, а придут в городской совет с предложением дать средства на финансирование предприятия. Но у городского совета сегодня нет этих денег. Но у городского совета нет этих средств, вчера городской совет распределил все средства, которые есть, - сказал Исаков.

Мэр, в ответ на это, заявил, что во время прошлой сессии были распределены только лишь средства внутри распорядителей бюджета. Исаков, В свою очередь, сообщил, что необходимо составить типовой договор, в котором должна быть предусмотрена сумма финансирования коммунального предприятия исходя из объема транспортной работы. Для этого на предприятии должны доказать, сколько именно им средств необходимо. Либо вопрос нужно решать, вообще ликвидировав «Электротранс».

— Это никуда не девается, нужно это решать, а вы голову в песок – надо повысить тариф в угоду не знаю кому, не понимая, зачем это делается, - подытожил Исаков.

После возникшей дискуссии Сенкевич, по просьбе Евтушенко, еще раз поставил вопрос на голосование, однако голосов для повышения тарифа опять не хватило. После голосования Владимир Евтушенко, еще раз возмутившись, вышел из зала.

— Ограничили скорость движения, трамваи уже ездят 15 километров в час вместо положенных 30-и. Ограничили в половину, потому что денег на ремонт нет. Вы что не понимаете этого? И так не даете, и так не даете. А как жить дальше, как ездить на этих трамваях? – возмутился Евтушенко.

Как известно, на исполком Николаевского городского совета уже трижды выносился вопрос повышения стоимости проезда в элеткротранспорте до 5 гривен. Однако он каждый раз или переносился, или его попросту не согласовывали. На это есть несколько причин: члены исполкома уверенны, что сразу после утверждения этого решения, маршрутчики тут же попросят повысить тариф на проезд и им. Второй момент, который не устраивает членов исполкома, это то, что доход предприятия от повышения стоимости проезда не сильно увеличится, в отличии от компенсации КП из городского бюджета. Также, всех не устраивает, что электротранспорт дублирует маршрут маршрутных такси из-за чего горожане попросту откажутся от этого вида транспорта и пересядут на коммунальные автобусы или маршрутки, от чего выручка станет еще меньше.

Позже Евтушенко сообщил, что Николаев не получит кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития на закупку 60 новых троллейбусов, если не повысится стоимость проезда на КП «Николаевэлектротранс».