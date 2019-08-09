В Турции пропагандистка с канала «Россия» хотела прорваться к Зеленскому, но её заблокировал охранник

В Турции местная охрана заблокировала представительницу телеканала «Россия», когда президент Украины Владимир Зеленский выходил после встречи с патриархом Константинопольским Варфоломеем.

Видео инцидента опубликовал в Facebook Николай Зборщик.

На нем показано, что турецкая охрана заблокировала пропагандистку и та вынуждена была уйти.

«Укринформ» сообщает, что инцидент произошел в тот момент, когда Владимир Зеленский попрощался со Вселенским Патриархом и направился к своему автомобилю. В этот момент к нему обратилась журналистка телеканала «1+1» с просьбой о комментарии по результатам визита. После короткого комментария, который занял около 15 секунд, Президент сел в авто. В этот момент один из охранников среди приставленных к охране Президента Украины турецкой стороной, держал за руку и блокировал собой представительницу телеканала «Россия», которая с самого начала визита ожидала с микрофоном и оператором с камерой во дворе Патриархии.

Когда Президент и Патриарх вышли из храма, она пыталась приблизиться, но вокруг Президента было плотное кольцо охраны и журналистов. Охранник не стал комментировать инцидент и быстро отбыл вместе с кортежем. Он держал представительницу ТК «Россия», пока авто Президента Украины не выехало из переулка.

Как объяснили в пресс-службе Патриархии, причиной таких действий могли стать любые действия журналистки, которые охрана считает некорректными в соответствии с ситуацией и своей задачей по обеспечению безопасности.

Напомним, что ранее освобожденный из плена тяжело раненный украинец поставил на место путинского пропагандиста.