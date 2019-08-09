Рада нового созыва определилась с датой первого заседания

Первое заседание Верховной Рады Украины нового созыва состоится 29 августа.

Об этом заявил лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, передает «Левый берег».

«Наша политическая сила перелагает провести первое пленарное заседание ВР девятого созыва 29 августа», - заявил он.

В свою очередь, Артур Герасимов от «Европейской солидарности» предложил провести первое заседание 3 сентября. Еще более раннюю дату внес Сергей Левочкин от «Оппоплатформы – «За жизнь» - он предложил начать работу парламента 20 августа.

После голосования членами подготовительной группы было принято решение о проведении первого заседания Верховной Рады 9 созыва 29 августа.