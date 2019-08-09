Проект бюджета Шредингера

Тут недавно Александр Сенкевич говорил, что перед выборами горсовет начнет работать гораздо лучше. Не знаю, какими категориями мыслит мэр, но тот абсурд, который я наблюдала вчера на сессии, не отпускает меня до сих пор. Ничего нового – по крайней мере, так мне сказали мои коллеги, которые ходят в мэрию и регулярно все это наблюдают.

Что вчера перераспределили, никто не понял из «зрителей», толком не поняли депутаты, совсем не поняли многие из нас. Возможно, это поняли те, кто потом по приглашению мэра пошел пить чай к нему в кабинет. Ничего лишнего, простая хронология:

Позавчера, 7 августа, прошла комиссия по бюджету, депутат Сергей Кантор громко возмутился, сказал: «Ребята, так нельзя» и вообще всем видом показал, что, правда, ну нельзя же прямо вот так – без проекта деньги делить.

Вчера, 8 августа, Александр Сенкевич в комментарии журналистам сказал: «Вчера на комиссии ОДОБРИЛИ проект перераспределения бюджета». Что же они одобрили, если они этот проект в глаза позавчера не видели? Депутаты медленно собирались на сессию. Исполком по-быстрому проводили по телефону, в кабинет на этаж ниже сессионного зала вяло стекались депутаты. Когда комиссия собралась, на начальника департамента финансов Веру Святелик просто посыпалось – нет проекта по такой-то улице, там нет крыши в таком-то доме, почему нет проектов по канализации... Чиновница слабо улыбается и особо не отбивается. Депутаты Зоткин, Грозов и Янков сыплют адресами, Мишкур изредка заливался смехом. В кабинет заходит Анатолий Дюмин. Он минут 15 наблюдает за перекидыванием полномочий, после чего, поймав паузу, просит побыстрее уже все решить, потому что «вас люди ждут, имейте совесть». За первый вопрос по утверждению объектов на финансирование не голосуют. В кабинет входит Игорь Копейка. Он просто обводит всех многозначительным взглядом, особенно пристально смотрит на Грозова, Зоткина и Янкова, а потом выходит, громко хлопнув дверью.

И вот когда уже почти не проголосован второй вопрос, касающийся в том числе «депутатских», которых, по мнению Грозова ничтожно мало – всего 300 тысяч из обещанных 500, когда Зинаида Танасевич, оправдывая воинственное настроение коллег, говорит: «Мы ж все-таки оппозиция!», появляется третий гость, главный – Александр Сенкевич. И сразу как-то светлее становится в помещении. Сразу никто ни на кого не кричит, сразу ни к кому нет претензий. Сразу и оппозиция не такая уж и оппозиция. Сенкевич по сути, но другими словами, говорит депутатам те же вещи, что и Святелик – все хорошо, мы вам потом еще денег дадим в сентябре, с тех проектов, которые уже может и не нужно будет финансировать, только надо проголосовать. И что делается дальше? Все правильно – сначала спокойно всеми ручками вверх голосуется второй вопрос, потом ставится первый, который не проголосовали, и он тоже замечательно голосуется.

Все это время пару десятков депутатов сидят в сессионном зале. Наконец сессия собирается, кворум минимальный. Бюджетный вопрос поднимает Игорь Копейка, но голосов не хватает и проект не попадает в повестку. По ходу проведения сессии Копейка несколько раз настоятельно просит Сенкевича поставить вопрос о бюджете в повестку. Потом еще столько же раз за него голосуют. Один раз у Кирилла Горбурова не сработала кнопка, еще один раз слово взяли те, кто обычно выступает категорически против всяких там "котов в мешке", и с таким же упорством доказывают, что голосовать надо.

Я не могу выступать против распределения бюджета, который, по словам мэра, пойдет на ремонты, реконструкции и "депутатские", я не могу назвать перераспределение неправильным, потому что я не экономист. Но те моментальные смены настроений у депутатов, те противоречащие сами себе факты наталкивают меня на определенные выводы - либо в горсовете бардак, либо за всеми этими выступлениями стоит нечто совсем иное.