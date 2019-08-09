Трамп анонсировал встречу с Зеленским – он уверен, что Президент Украины сможет «договориться с Путиным»

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сможет очень скоро посетить Белый Дом.

Об этом Трамп сказал 9 августа, отвечая на вопрос журналистов в Вашингтоне, передаёт УНН.

- Он (Зеленский) будет приглашен в Белый дом, и я знаю, что он хочет приехать, и я думаю, что он приедет. Я думаю, он очень разумный парень, он хочет сохранить мир в Украине, и я думаю, он приедет очень скоро, - сказал Трамп, добавив, что он уверен в том, что Зеленский сможет «договориться с Путиным».

Ранее сообщалось, что рассматривается возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке и Варшаве.

Напомним, ранее Зеленский и Трамп поговорили по телефону и президент США напомнил, что Украине нужно заняться борьбой с коррупцией.