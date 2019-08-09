Президент Украины продолжает кадровые перестановки в СБУ – назначен новый начальник «информационной» контрразведки

Николая Кулешова назначили начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, который входит в структуру Службы безопасности Украины.

Об этом сообщается в указе Президента Украины №590/2019.

Отметим, что этот департамент действует наравне с подразделениями контрразведки СБУ и контрразведки в сфере экономической безопасности.

«Зеркало недели» сообщает, что полковник Кулешов с 2014 года занимал должность первого заместителя начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности. Ранее этот департамент СБУ возглавлял Александр Климчук, которого Зеленский уволил 26 июня.

«Лига» сообщает, что Кулешов родился в 1973 году в Харькове. В 1995 закончил Киевской военный институт управления и связи, по специальности автоматизированные системы управления (инженер-математик). В 2005 году – Львовский национальный университет им. Франко, по специальности международная экономика (экономист), в 2014 – Харьковскую национальную юридическую академию им. Я.Мудрого по специальности юрист-правовед.

В СБУ служит с 1995 года. С 2014 года – куратор мероприятий, осуществляемых в рамках Трастового Фонда Украина-НАТО по вопросам кибербезопасности. С начала 2016 года – куратор направления противодействия кибершпионажу и кибертерроризму.

Напомним, что СБУ в статусе и.о. возглавляет ближайший соратник Зеленского Иван Баканов. С приходом новой власти в СБУ проводят кадровые перестановки, назначают как новых руководителей областных управлений, так и начальников департаментов в центральном аппарате.